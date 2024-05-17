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АНГИПЛАНТ ЛЕДЕНЦЫ со вкусом ментола и эвкалипта, №24 - Запорожье (772001) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 74
Всего: (1)
165,40
Экономия: -17,00 грн
148,40 грн
В других городах:
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 52/2
Всего: упаковка (5)
157,00
Экономия: -8,60 грн
148,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 16
Всего: (1)
158,40
Экономия: -10,00 грн
148,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Героев ОУН, 26
Всего: упаковка (2)
155,60
Экономия: -7,20 грн
148,40 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, ул. Кулика Илюши, 133
Всего: (1)
148,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Хоткевича Гната, 1-Б
Всего: (1)
165,40
Экономия: -17,00 грн
148,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 22
Всего: (1)
165,40
Экономия: -17,00 грн
148,40 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 63
Всего: (1)
148,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Измаил, просп. Независимости, 40-А
Всего: (1)
151,50
Экономия: -3,10 грн
148,40 грн
Первая социальная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Берегомет, ул. Центральная, 36-Б
Всего: упаковка (1), (1)
148,40 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом