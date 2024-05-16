Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Харьков, ул. Литературная, 5 Всего: упаковка (1), (1) 134,60 Экономия: -3,90 грн 130,70 грн Забронировать

В других городах:

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 16 Всего: (1) 139,50 Экономия: -8,80 грн 130,70 грн Забронировать

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Покров, ул. Центральная, 52/2 Всего: упаковка (1) 138,20 Экономия: -7,50 грн 130,70 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Науки, 1/2 Всего: (1) 145,50 Экономия: -14,80 грн 130,70 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Бородянка, ул. Семашко, 4 Всего: (1) 132,10 Экономия: -1,40 грн 130,70 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4 Всего: (1) 145,50 Экономия: -14,80 грн 130,70 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Измаил, просп. Независимости, 40-А Всего: упаковка (1) 133,40 Экономия: -2,70 грн 130,70 грн Забронировать