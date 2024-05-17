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А-ДЕРМА ЭКЗОМЕГА КОНТРОЛ ГЕЛЬ-ЭМОЛЕНТ 2 В 1 200 мл - Запорожье (764381) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
465,00
Экономия: -60,00 грн
405,00 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
481,00
Экономия: -76,00 грн
405,00 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Днепр, ул. Кюри Марии, 5
Всего: упаковка (1)
335,81 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 34-Б
Всего: упаковка (1)
370,15 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
444,95 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
425,67 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
Всего: упаковка (1)
404,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (3)
496,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (3)
440,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (2)
417,93 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (2)
368,88
Экономия: -11,13 грн
357,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 44
Всего: упаковка (3)
440,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
Всего: упаковка (1)
370,15 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (4)
459,28 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (4)
458,28 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Торговая, 3-А
Всего: упаковка (4)
462,28 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
458,88 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
457,50 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (2)
460,83 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (2)
461,88 грн