Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за теломСредства для телаА-ДЕРМА ЭКЗОМЕГА КОНТРОЛ ГЕЛЬ-ЭМОЛЕНТ 2 В 1Цены в аптеках

А-ДЕРМА ЭКЗОМЕГА КОНТРОЛ ГЕЛЬ-ЭМОЛЕНТ 2 В 1 200 мл - Одесса (764381) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (2)
496,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (2)
462,92 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (2)
496,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (2)
444,95 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 15
Всего: упаковка (2)
363,12 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Судостроительная, 11
Всего: упаковка (2)
496,00 грн
Вузовская
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (1)
473,20 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (1)
496,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Вильямса Академика, 93/1
Всего: упаковка (1)
444,18 грн
Полимед
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Одесса, пер. Компасный, 6-В
Всего: упаковка (4)
427,68 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
Всего: упаковка (3)
457,51 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Южноукраинск, ул. Мира, 9/2
Всего: упаковка (1)
335,81 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (4)
459,28 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (2)
375,57
Экономия: -17,82 грн
357,75 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Ладыжин, ул. Кравчика Петра, 33
Всего: упаковка (2)
496,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
Всего: упаковка (1)
404,50 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Зодчих, 2
Всего: упаковка (2)
496,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
Всего: упаковка (2)
496,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Винница, просп. Юности, 20/73
Всего: упаковка (2)
496,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Винница, просп. Юности, 18
Всего: упаковка (3)
496,00 грн
Элитфарм
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
481,00
Экономия: -76,00 грн
405,00 грн