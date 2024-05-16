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А-ДЕРМА ЭКЗОМЕГА КОНТРОЛ ГЕЛЬ-ЭМОЛЕНТ 2 В 1 200 мл - Львов (764381) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
347,13
Экономия: -17,03 грн
330,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
440,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (4)
440,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (7)
440,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
496,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 30 мин
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (3)
496,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
Всего: упаковка (3)
496,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 17
Всего: упаковка (1)
496,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (9)
440,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Трускавецкая, 2-Б
Всего: упаковка (2)
440,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 92-Г
Всего: упаковка (2)
496,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (1)
440,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Научная, 47
Всего: упаковка (1)
473,20 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 360
Всего: упаковка (1)
459,90 грн
В других городах:
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Борислав, ул. Шевченко Тараса, 33
Всего: упаковка (1)
496,00 грн
Центральная
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
347,54
Экономия: -5,91 грн
341,63 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
467,74
Экономия: -5,02 грн
462,72 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 40
Всего: упаковка (3)
496,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Киевская, 9
Всего: упаковка (2)
496,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Збараж, пл. Франко Ивана, 14
Всего: упаковка (1)
440,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Леси Украинки, 61
Всего: упаковка (1)
335,81 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 23:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (1)
468,37
Экономия: -1,09 грн
467,28 грн