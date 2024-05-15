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А-ДЕРМА ЭКЗОМЕГА КОНТРОЛ ГЕЛЬ-ЭМОЛЕНТ 2 В 1 200 мл - Харьков (764381) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (3)
460,39 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3)
460,84 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (3)
457,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (3)
422,43 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
457,02 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (4)
458,08 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (3)
419,39 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (5)
458,43 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (4)
457,71 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
Всего: упаковка (2)
459,15 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
458,88 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
457,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (4)
458,28 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (2)
461,88 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (2)
460,83 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (3)
458,72 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 9
Всего: упаковка (3)
462,67 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Торговая, 3-А
Всего: упаковка (4)
462,28 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 44
Всего: упаковка (3)
440,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
Всего: упаковка (1)
370,15 грн