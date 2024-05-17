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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяАРГИС ДУО СВЕЧИ (СУППОЗИТОРИИ) СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕЦены в аптеках

АРГИС ДУО СВЕЧИ (СУППОЗИТОРИИ) СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ суппозитории 1,4 г, №10 - Запорожье (765034) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 122 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (132)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
420,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), суппозитории (1)
498,13
Экономия: -84,75 грн
413,38 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
448,51
Экономия: -35,11 грн
413,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
469,99
Экономия: -72,88 грн
397,11 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
459,00
Экономия: -60,00 грн
399,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (132)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
420,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (6)
452,99
Экономия: -55,88 грн
397,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
466,26
Экономия: -41,54 грн
424,72 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
447,35 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (132)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
420,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), суппозитории (1)
469,77
Экономия: -60,95 грн
408,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
467,51
Экономия: -62,25 грн
405,26 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 58 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (1)
506,00
Экономия: -107,00 грн
399,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
496,43
Экономия: -82,85 грн
413,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
446,56
Экономия: -32,93 грн
413,63 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1), суппозитории (1)
502,72
Экономия: -88,93 грн
413,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
448,50
Экономия: -34,77 грн
413,73 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (132)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
420,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (132)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
420,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (132)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
420,60 грн