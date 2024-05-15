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D'OLIVA ТОНИЗИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН флакон 200 мл - Харьков (232223) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 39
Всего: упаковка (3)
283,76 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 17
Всего: упаковка (1)
283,76 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 50-Е
Всего: упаковка (1)
283,76 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (2)
312,14 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
Всего: упаковка (2)
297,95 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3
Всего: упаковка (1)
292,27 грн
В других городах:
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, м-н 3-й, 31
Всего: упаковка (1)
297,95 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Полтавская, 91
Всего: упаковка (1)
283,76 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, просп. Мира, 30-А
Всего: упаковка (2)
297,95 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (1)
283,76 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 37
Всего: упаковка (1)
283,76 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
Всего: упаковка (1)
283,76 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
Всего: упаковка (2)
326,32 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
Всего: упаковка (2)
297,95 грн
Мед-сервис
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Зеньков, ул. Воздвиженская, 67-А
Всего: упаковка (2)
283,76 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Зеньков, ул. Воздвиженская, 35
Всего: упаковка (1)
209,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Леси Украинки, 6
Всего: упаковка (1)
283,76 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Терновка, ул. Пушкина, 2
Всего: упаковка (1)
283,76 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Шевченко, 67
Всего: упаковка (1)
283,76 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Полтавская, 129/5
Всего: упаковка (1)
283,76 грн