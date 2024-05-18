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Аэртал порошок для оральной суспензии 100 мг пакет, №20 - Запорожье (364283) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 152 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (67)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
322,10 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: порошок для оральной суспензии (6)
360,00
Экономия: -60,00 грн
300,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), пакет (10)
373,07
Экономия: -64,22 грн
308,85 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1), пакет (2)
351,19
Экономия: -35,79 грн
315,40 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: порошок для оральной суспензии (4)
288,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
356,99
Экономия: -54,82 грн
302,17 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
360,00
Экономия: -60,00 грн
300,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1), пакет (1)
313,40 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (67)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
322,10 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (7)
331,99
Экономия: -29,82 грн
302,17 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), пакет (5)
374,43
Экономия: -43,64 грн
330,79 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: порошок для оральной суспензии (10)
285,88 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (67)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
322,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
367,63
Экономия: -43,79 грн
323,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: порошок для оральной суспензии (15)
344,91
Экономия: -33,83 грн
311,08 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается через 43 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (67)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
322,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: порошок для оральной суспензии (13)
373,53
Экономия: -63,61 грн
309,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: порошок для оральной суспензии (11)
340,35
Экономия: -25,10 грн
315,25 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (5), пакет (7)
372,00
Экономия: -66,98 грн
305,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: порошок для оральной суспензии (3)
356,21
Экономия: -45,33 грн
310,88 грн