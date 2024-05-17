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Алтум раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл, №10 - Запорожье (725954) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
1024,00
Экономия: -129,20 грн
894,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
947,28
Экономия: -62,37 грн
884,91 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
996,67
Экономия: -112,36 грн
884,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (1)
944,19
Экономия: -44,77 грн
899,42 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
Всего: упаковка (1)
700,17 грн
Аптека шар@
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Запорожье, перек. Космическая / Броневая, 17/1
Всего: упаковка (1)
947,18
Экономия: -38,18 грн
909,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (2)
1016,00
Экономия: -121,20 грн
894,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (1)
972,30
Экономия: -54,35 грн
917,95 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Истомина, 4
Всего: упаковка (1)
834,50 грн
В других городах:
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Комбрига-Петрова, 6
Всего: упаковка (1)
965,81
Экономия: -56,81 грн
909,00 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
Всего: упаковка (1)
982,12
Экономия: -66,16 грн
915,96 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (1)
1008,60
Экономия: -92,63 грн
915,97 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
964,04
Экономия: -47,96 грн
916,08 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4
Всего: упаковка (1)
955,18
Экономия: -46,18 грн
909,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
982,32
Экономия: -66,52 грн
915,80 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 106
Всего: упаковка (1)
974,87
Экономия: -58,77 грн
916,10 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 121
Всего: упаковка (1)
943,14
Экономия: -44,14 грн
899,00 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 12
Всего: упаковка (1)
954,32
Экономия: -44,32 грн
910,00 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
1008,22
Экономия: -59,22 грн
949,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Лукьяненко Левка, 37
Всего: упаковка (1)
1016,54
Экономия: -134,26 грн
882,28 грн