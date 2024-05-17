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Алтум раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл, №10 - Одесса (725954) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
734,32 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (1)
700,17 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 15
Всего: упаковка (1)
834,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (3)
985,58
Экономия: -56,58 грн
929,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114
Всего: упаковка (1)
734,32 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Голованевск, ул. Рыночная, 9
Всего: упаковка (1), ампула (2)
956,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
Всего: упаковка (1)
777,68
Экономия: -43,26 грн
734,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (2), ампула (3)
967,54
Экономия: -58,54 грн
909,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Победы, 37-В
Всего: упаковка (2)
905,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Победы, 11
Всего: упаковка (1)
948,90
Экономия: -74,20 грн
874,70 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Солнечная, 24
Всего: упаковка (1)
969,86
Экономия: -49,86 грн
920,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Долинская, ул. Новая, 88/106
Всего: ампула (1)
873,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кропивницкий, ул. Жадова Генерала, 28
Всего: упаковка (1), ампула (1)
1054,93
Экономия: -95,25 грн
959,68 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Южный, 26
Всего: упаковка (1)
941,40
Экономия: -31,40 грн
910,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Мирного Панаса, 10
Всего: ампула (3)
897,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Южный, 29-Б
Всего: упаковка (4)
1010,33
Экономия: -78,75 грн
931,58 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Южный, 32
Всего: упаковка (2), ампула (3)
995,32
Экономия: -66,59 грн
928,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 9
Всего: упаковка (1)
949,54
Экономия: -50,79 грн
898,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
Всего: упаковка (1)
947,22
Экономия: -37,22 грн
910,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Академика Тамма, 3/163
Всего: ампула (9)
857,62 грн