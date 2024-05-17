Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУКАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫПРОЧИЕ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫПрочие кардиологические препаратыМельдонийАлтумЦены в аптеках

Алтум раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл, №10 - Львов (725954) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1), ампула (1)
967,47
Экономия: -47,47 грн
920,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
974,87
Экономия: -85,70 грн
889,17 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (1)
1010,99
Экономия: -147,40 грн
863,59 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: раствор для инъекций (2)
920,99
Экономия: -57,40 грн
863,59 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Ужгородская, 1
Всего: раствор для инъекций (6)
924,90 грн
Ощад аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: раствор для инъекций (5)
999,99
Экономия: -136,40 грн
863,59 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: раствор для инъекций (5)
756,89
Экономия: -22,47 грн
734,42 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (1)
942,27
Экономия: -53,07 грн
889,20 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
931,50 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 64
Всего: упаковка (2)
977,99
Экономия: -114,40 грн
863,59 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Широкая, 66
Всего: упаковка (1)
1004,99
Экономия: -141,40 грн
863,59 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Выговского Ивана, 32
Всего: раствор для инъекций (1)
1036,90 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Патона, 9/4
Всего: упаковка (1)
902,80 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Гринченко, 4-Б
Всего: раствор для инъекций (7)
1036,99
Экономия: -173,40 грн
863,59 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Хуторовка, 4-Б
Всего: упаковка (1)
1046,99
Экономия: -183,40 грн
863,59 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 42
Всего: ампула (4)
734,32 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 8
Всего: раствор для инъекций (6)
959,99
Экономия: -96,40 грн
863,59 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: раствор для инъекций (7)
947,46
Экономия: -48,46 грн
899,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (1)
929,69
Экономия: -66,10 грн
863,59 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Красной Калины, 97
Всего: раствор для инъекций (7)
994,99
Экономия: -131,40 грн
863,59 грн