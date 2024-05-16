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Алтум раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл, №10 - Киев (725954) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (19), ампула (7)
929,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (20), ампула (8)
928,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (1)
1055,58
Экономия: -82,81 грн
972,77 грн
Жолдифарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Дегтяревская, 12/7
Всего: раствор для инъекций (5)
959,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 33
Всего: упаковка (1)
823,33 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 109-В/1
Всего: упаковка (1)
980,99
Экономия: -117,40 грн
863,59 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Черных Запорожцев, 20-Б
Всего: упаковка (1)
1023,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Мира, 2/3
Всего: упаковка (2)
999,03
Экономия: -82,48 грн
916,55 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 65
Всего: упаковка (1)
969,45
Экономия: -60,45 грн
909,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Апрельский, 9
Всего: упаковка (1)
734,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Тираспольская, 58
Всего: упаковка (1)
950,82
Экономия: -34,96 грн
915,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Самийла Кошки, 10/1
Всего: упаковка (1)
979,10
Экономия: -62,49 грн
916,61 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 19:30
Киев, ул. Пасхалина Юрия, 3
Всего: упаковка (1)
992,99
Экономия: -129,40 грн
863,59 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ялтинская, 6
Всего: упаковка (2)
897,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ялтинская, 10/14
Всего: упаковка (2)
881,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 87
Всего: упаковка (1)
978,42
Экономия: -58,42 грн
920,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Заболотного Академика, 20
Всего: упаковка (2)
823,33 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Святошинская, 38
Всего: упаковка (1)
936,22
Экономия: -37,22 грн
899,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вышгород, ул. Шолуденко, 1-А
Всего: упаковка (1)
933,01
Экономия: -44,01 грн
889,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Героев Украины, 1
Всего: упаковка (2)
958,40 грн