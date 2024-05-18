Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиДополнительные средства по уходу за волосамиСредства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС серии "DR.SANTE DETOX HAIR"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС серии "DR.SANTE DETOX HAIR" туба 200 мл - Запорожье (692068) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 27-А
Всего: упаковка (1)
93,01
Экономия: -13,14 грн
79,87 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Доктора Бончука, 1
Всего: упаковка (2)
65,79
Экономия: -3,99 грн
61,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (2)
97,63
Экономия: -14,00 грн
83,63 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
Всего: упаковка (1)
90,24
Экономия: -6,98 грн
83,26 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 31
Всего: упаковка (1)
110,52
Экономия: -16,32 грн
94,20 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Тростянецкая, 47
Всего: упаковка (1)
86,20
Экономия: -14,70 грн
71,50 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Тычины Павла, 8
Всего: упаковка (1)
88,52
Экономия: -13,08 грн
75,44 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
Всего: упаковка (1)
84,73
Экономия: -11,70 грн
73,03 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 196
Всего: упаковка (1)
91,45
Экономия: -15,59 грн
75,86 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
Всего: упаковка (1)
85,32
Экономия: -13,82 грн
71,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
85,62
Экономия: -9,98 грн
75,64 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
73,59
Экономия: -6,95 грн
66,64 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
86,16
Экономия: -14,66 грн
71,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Кирилловская, 125
Всего: упаковка (1)
84,69
Экономия: -13,19 грн
71,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Зодчих, 40
Всего: упаковка (1)
92,73
Экономия: -16,87 грн
75,86 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Киев, перек. Щербаковского Данилы / Салютная, 56/7
Всего: упаковка (1)
81,79
Экономия: -7,85 грн
73,94 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 104
Всего: упаковка (1)
91,72
Экономия: -8,83 грн
82,89 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 18
Всего: упаковка (1)
94,75
Экономия: -11,21 грн
83,54 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
Всего: упаковка (1)
90,32
Экономия: -14,37 грн
75,95 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Доценко, 10
Всего: упаковка (1)
97,57
Экономия: -14,31 грн
83,26 грн