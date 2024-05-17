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INTERAPOTHEK ШАМПУНЬ-КРЕМ С КЕРАТИНОМ 500 мл - Одесса (765922) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (2)
338,09
Экономия: -43,08 грн
295,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
346,91
Экономия: -49,99 грн
296,92 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14/13
Всего: упаковка (2)
344,82
Экономия: -46,60 грн
298,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (2)
328,96
Экономия: -36,49 грн
292,47 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 139
Всего: упаковка (2)
307,74
Экономия: -50,56 грн
257,18 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (1)
348,22
Экономия: -21,22 грн
327,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
302,98
Экономия: -57,60 грн
245,38 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
331,82
Экономия: -27,27 грн
304,55 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (1)
339,23
Экономия: -12,23 грн
327,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
343,74
Экономия: -52,06 грн
291,68 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
Всего: упаковка (1)
336,18
Экономия: -59,05 грн
277,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (2)
340,77
Экономия: -37,31 грн
303,46 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом