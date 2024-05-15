Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Харьков, ул. Сковороды Григория, 67 Всего: упаковка (1) 342,43 Экономия: -50,75 грн 291,68 грн Забронировать

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Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6 Всего: упаковка (1) 327,53 Экономия: -22,98 грн 304,55 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Запорожье, просп. Соборный, 42 Всего: упаковка (1) 340,73 Экономия: -13,73 грн 327,00 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32 Всего: упаковка (1) 349,73 Экономия: -22,73 грн 327,00 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Одесса, просп. Добровольского, 139 Всего: упаковка (2) 303,76 Экономия: -46,58 грн 257,18 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Одесса, ул. Сахарова Академика, 24 Всего: упаковка (2) 337,67 Экономия: -45,20 грн 292,47 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Одесса, ул. Жуковского, 42/46 Всего: упаковка (2) 331,00 Экономия: -35,99 грн 295,01 грн Забронировать

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Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Одесса, просп. Глушко Академика, 14 Всего: упаковка (1) 339,98 Экономия: -43,06 грн 296,92 грн Забронировать