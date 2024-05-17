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BRILLANTE ACTIVE WHITENING ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ КУРИЛЬЩИКОВ И ЦЕНИТЕЛЕЙ КОФЕ 75 мл - Запорожье (748673) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
58,00
Экономия: -11,00 грн
47,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
58,00
Экономия: -11,00 грн
47,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
118,08
Экономия: -13,87 грн
104,21 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
109,48
Экономия: -8,18 грн
101,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (2)
114,76
Экономия: -17,76 грн
97,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
111,58
Экономия: -9,28 грн
102,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1)
122,70
Экономия: -19,77 грн
102,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (2)
122,43
Экономия: -12,08 грн
110,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (2)
114,42
Экономия: -17,31 грн
97,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (2)
109,00
Экономия: -7,70 грн
101,30 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
58,00
Экономия: -11,00 грн
47,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
53,00
Экономия: -6,00 грн
47,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (2)
95,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
123,06
Экономия: -15,65 грн
107,41 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (2)
118,60
Экономия: -14,39 грн
104,21 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
62,00
Экономия: -15,00 грн
47,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 28
Всего: упаковка (1)
117,21
Экономия: -14,34 грн
102,87 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (2)
113,46
Экономия: -11,16 грн
102,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (2)
106,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
Всего: упаковка (2)
110,55
Экономия: -12,88 грн
97,67 грн