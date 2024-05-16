Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за слизистыми оболочкамиДругие средства по уходу за слизистыми оболочкамиАКВА-ИЗОТОН ANC С МОРСКОЙ СОЛЬЮ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙЦены в аптеках

АКВА-ИЗОТОН ANC С МОРСКОЙ СОЛЬЮ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ 50 мл - Киев (721914) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Деревлянская, 8
Всего: упаковка (1)
43,50 грн
Альго-фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воскресенский, 24
Всего: упаковка (1)
71,00 грн
В других городах:
Техмедсервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Винница, ул. Зерова Николая, 29
Всего: упаковка (1)
63,65 грн
Аптека
Подробнее
Подольск, пл. Базарная, 1-А
Всего: упаковка (1)
56,20 грн
Семейная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Патриотов Украины, 156/19
Всего: упаковка (3)
60,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом