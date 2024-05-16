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L-ЛИЗИН таблетки 1000 мг, №100 - Киев (556515) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
747,70
Экономия: -167,30 грн
580,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (2)
747,70
Экономия: -167,30 грн
580,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 45
Всего: упаковка (2)
747,70
Экономия: -167,30 грн
580,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Саксаганского, 33/35
Всего: упаковка (5)
747,70
Экономия: -167,30 грн
580,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Нижний Вал, 37/20
Всего: упаковка (2)
747,70
Экономия: -167,30 грн
580,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 13/135
Всего: упаковка (2)
822,50
Экономия: -242,10 грн
580,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
Всего: упаковка (2)
822,50
Экономия: -242,10 грн
580,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (2)
747,70
Экономия: -167,30 грн
580,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 26
Всего: упаковка (6)
822,50
Экономия: -242,10 грн
580,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:30
Киев, бульв. Михновского Николая, 16-А
Всего: упаковка (2)
822,50
Экономия: -242,10 грн
580,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Голосеевский, 58-А
Всего: упаковка (2)
822,50
Экономия: -242,10 грн
580,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Оболонская, 4-Б
Всего: упаковка (2)
689,20
Экономия: -108,80 грн
580,40 грн
Доброго здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 2
Всего: упаковка (2)
655,10
Экономия: -74,70 грн
580,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Голосеевский, 93
Всего: упаковка (2)
747,70
Экономия: -167,30 грн
580,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 48
Всего: упаковка (2)
822,50
Экономия: -242,10 грн
580,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 24-А
Всего: упаковка (2)
822,50
Экономия: -242,10 грн
580,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, ул. Лаврухина, 4
Всего: упаковка (2)
822,50
Экономия: -242,10 грн
580,40 грн
Доброго здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Махова Александра, 4
Всего: упаковка (2)
677,80
Экономия: -97,40 грн
580,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Подлесная, 3
Всего: упаковка (3)
747,70
Экономия: -167,30 грн
580,40 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 48-А
Всего: упаковка (1)
637,30 грн