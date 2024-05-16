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MAXI HAIR ПЛЮС БИОТИН капсулы, №120 - Львов (556520) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 02 мин
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (3)
1282,20
Экономия: -263,60 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
Всего: упаковка (2)
1282,20
Экономия: -263,60 грн
1018,60 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 02 мин
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
Всего: упаковка (1)
1255,70
Экономия: -237,10 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (2)
1255,70
Экономия: -237,10 грн
1018,60 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 48
Всего: упаковка (2)
1074,40
Экономия: -55,80 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 32 мин
Волчинец, ул. Волчинецкая, 225-А
Всего: упаковка (2)
1381,20
Экономия: -362,60 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 02 мин
Владимир, ул. Ковельская, 71
Всего: упаковка (1)
1018,60 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 9-А
Всего: упаковка (2)
1074,40
Экономия: -55,80 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 02 мин
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Всего: упаковка (2)
1282,20
Экономия: -263,60 грн
1018,60 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, пл. Кирилла и Мефодия, 18/2
Всего: упаковка (1)
1255,70
Экономия: -237,10 грн
1018,60 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 02 мин
Винница, ул. 600-летия, 17
Всего: упаковка (2)
1381,20
Экономия: -362,60 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Черных Запорожцев, 26-Д
Всего: упаковка (2)
1410,40
Экономия: -391,80 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 23:00
Буча, ул. Киево-Мироцкая, 104-Д
Всего: упаковка (2)
1282,20
Экономия: -263,60 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Подлесная, 3
Всего: упаковка (5)
1410,40
Экономия: -391,80 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 02 мин
Петропавловская Борщаговка, ул. Большая Кольцевая, 4-Ф
Всего: упаковка (2)
1255,70
Экономия: -237,10 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 02 мин
Киев, просп. Палладина Академика, 7
Всего: упаковка (2)
1410,40
Экономия: -391,80 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Вишневое, ул. Святошинская, 28
Всего: упаковка (2)
1410,40
Экономия: -391,80 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 134/1
Всего: упаковка (2)
1410,40
Экономия: -391,80 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Берковецкая, 6
Всего: упаковка (2)
1410,40
Экономия: -391,80 грн
1018,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Святошинская, 3
Всего: упаковка (2)
1282,20
Экономия: -263,60 грн
1018,60 грн