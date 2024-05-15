Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексовMAXI HAIR ПЛЮС БИОТИНЦены в аптеках

MAXI HAIR ПЛЮС БИОТИН капсулы, №120 - Харьков (556520) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (3)
1410,40
Экономия: -412,10 грн
998,30 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Независимости, 166
Всего: упаковка (2)
1255,70
Экономия: -257,40 грн
998,30 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 29/35
Всего: упаковка (2)
1410,40
Экономия: -412,10 грн
998,30 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Кременчуг, ул. Соборная, 18/14
Всего: упаковка (2)
1282,20
Экономия: -283,90 грн
998,30 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 24
Всего: упаковка (2)
1282,20
Экономия: -283,90 грн
998,30 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 37
Всего: упаковка (3)
1282,20
Экономия: -283,90 грн
998,30 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 253
Всего: упаковка (2)
1410,40
Экономия: -412,10 грн
998,30 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Броварской, 18-Д
Всего: упаковка (2)
1282,20
Экономия: -283,90 грн
998,30 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гандзюк Екатерины, 1
Всего: упаковка (2)
1410,40
Экономия: -412,10 грн
998,30 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (2)
1282,20
Экономия: -283,90 грн
998,30 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гмыри Бориса, 6
Всего: упаковка (2)
1282,20
Экономия: -283,90 грн
998,30 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4/4
Всего: упаковка (2)
1410,40
Экономия: -412,10 грн
998,30 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Тальновская, 3
Всего: упаковка (2)
1410,40
Экономия: -412,10 грн
998,30 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 8
Всего: упаковка (2)
1410,40
Экономия: -412,10 грн
998,30 грн
Доброго здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 2
Всего: упаковка (2)
1123,50
Экономия: -125,20 грн
998,30 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Здолбуновская, 7-Г
Всего: упаковка (1)
1410,40
Экономия: -412,10 грн
998,30 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 4-А
Всего: упаковка (2)
1282,20
Экономия: -283,90 грн
998,30 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Броварской, 17
Всего: упаковка (2)
1410,40
Экономия: -412,10 грн
998,30 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Лаврухина, 4
Всего: упаковка (3)
1282,20
Экономия: -283,90 грн
998,30 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 24-А
Всего: упаковка (3)
1410,40
Экономия: -412,10 грн
998,30 грн