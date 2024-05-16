Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексовMAXI HAIR ДЛЯ МУЖЧИНЦены в аптеках

MAXI HAIR ДЛЯ МУЖЧИН капсулы мягкие, №60 - Львов (556518) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется через 02 мин
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
1552,40
Экономия: -468,80 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
Всего: упаковка (2)
1352,10
Экономия: -268,50 грн
1083,60 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 64
Всего: упаковка (2)
1300,80
Экономия: -217,20 грн
1083,60 грн
В других городах:
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется через 02 мин
Борислав, ул. Ковалива, 33-Б
Всего: упаковка (2)
1133,00
Экономия: -49,40 грн
1083,60 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 9-А
Всего: упаковка (2)
1430,90
Экономия: -347,30 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется через 02 мин
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Всего: упаковка (2)
1352,10
Экономия: -268,50 грн
1083,60 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется через 02 мин
Винница, ул. 600-летия, 17
Всего: упаковка (5)
1520,30
Экономия: -436,70 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Черных Запорожцев, 26-Д
Всего: упаковка (2)
1352,10
Экономия: -268,50 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Буча, ул. Киево-Мироцкая, 104-Д
Всего: упаковка (2)
1352,10
Экономия: -268,50 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется через 02 мин
Петропавловская Борщаговка, ул. Большая Кольцевая, 4-Ф
Всего: упаковка (2)
1672,30
Экономия: -588,70 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется через 02 мин
Киев, просп. Палладина Академика, 7
Всего: упаковка (2)
1352,10
Экономия: -268,50 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Вишневое, ул. Святошинская, 28
Всего: упаковка (2)
1552,40
Экономия: -468,80 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 134/1
Всего: упаковка (2)
1707,70
Экономия: -624,10 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Берковецкая, 6
Всего: упаковка (2)
1707,70
Экономия: -624,10 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гарматная, 26/2
Всего: упаковка (2)
1552,40
Экономия: -468,80 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется через 47 мин
Киев, дорога Кольцевая, 1
Всего: упаковка (2)
1707,70
Экономия: -624,10 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 48
Всего: упаковка (2)
1352,10
Экономия: -268,50 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 6
Всего: упаковка (2)
1552,40
Экономия: -468,80 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Голосеевский, 93
Всего: упаковка (2)
1352,10
Экономия: -268,50 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется через 47 мин
Киев, ул. Кирпы Георгия, 5
Всего: упаковка (2)
1352,10
Экономия: -268,50 грн
1083,60 грн