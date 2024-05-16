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MAXI HAIR ДЛЯ МУЖЧИН капсулы мягкие, №60 - Киев (556518) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 48 аптеках
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (2)
1352,10
Экономия: -268,50 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (1)
1352,10
Экономия: -268,50 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (1)
1352,10
Экономия: -268,50 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (2)
1352,10
Экономия: -268,50 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Саксаганского, 33/35
Всего: упаковка (2)
1352,10
Экономия: -268,50 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Петлюры Симона / Саксаганского, 11/106
Всего: упаковка (2)
1352,10
Экономия: -268,50 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Нижний Вал, 37/20
Всего: упаковка (1)
1552,40
Экономия: -468,80 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 13/135
Всего: упаковка (2)
1352,10
Экономия: -268,50 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 66
Всего: упаковка (2)
1352,10
Экономия: -268,50 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Большая Васильковская / Физкультуры, 57/3
Всего: упаковка (2)
1352,10
Экономия: -268,50 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Коновальца Евгения, 33/1
Всего: упаковка (2)
1352,10
Экономия: -268,50 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (1)
1352,10
Экономия: -268,50 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 26
Всего: упаковка (5)
1352,10
Экономия: -268,50 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:45
Киев, ул. Кирпы Георгия, 5
Всего: упаковка (2)
1352,10
Экономия: -268,50 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 6
Всего: упаковка (2)
1552,40
Экономия: -468,80 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:30
Киев, бульв. Михновского Николая, 16-А
Всего: упаковка (2)
1352,10
Экономия: -268,50 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 6-В
Всего: упаковка (2)
1552,40
Экономия: -468,80 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Броварской, 17
Всего: упаковка (2)
1352,10
Экономия: -268,50 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 4-А
Всего: упаковка (2)
1707,70
Экономия: -624,10 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Голосеевский, 58-А
Всего: упаковка (2)
1552,40
Экономия: -468,80 грн
1083,60 грн