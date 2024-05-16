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Артролекс капсулы, №60 - Киев (748427) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Деревлянская, 8
Всего: упаковка (1)
352,00 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Канев, ул. Героев Днепра, 1-А
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
334,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Канев, ул. Героев Днепра, 3-А
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
334,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
334,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 30-А
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
334,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 32
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
334,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Драбов, ул. Центральная, 26
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
334,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Драбов, ул. Центральная, 30
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
334,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Королева, 44-Б
Всего: упаковка (1)
345,10 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 16:00
Мошны, ул. Спасо-Преображенская, 58
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
334,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Лысянка, пл. Мира, 8-А
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
334,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Золотоноша, ул. Защитников Украины, 2-Г
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
334,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Золотоноша, ул. Защитников Украины, 2-Г
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
334,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 96
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
334,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 76-А
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
334,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 76-Д
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
334,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 169
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
334,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 167
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
334,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Погребище, ул. Хмельницкого Богдана, 118
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
334,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Гребенка, ул. Магистральная, 102
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
334,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Пирятин, ул. Соборная, 16
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
334,00 грн