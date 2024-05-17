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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК ВАФЕЛЬНЫЙ С КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "LEO BAR"Цены в аптеках

БАТОНЧИК ВАФЕЛЬНЫЙ С КАРАМЕЛЬЮ ГЛАЗУРОВАННЫЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ "LEO BAR" 50 г, №1 - Одесса (742881) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 42
Всего: упаковка (1)
14,80
Экономия: -2,07 грн
12,73 грн
Аптека
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Закрыто
Николаев, ул. Почтовая, 118
Всего: упаковка (10)
13,50 грн
Аптека
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Закрыто
Кропивницкий, ул. 10-я Линия, 61
Всего: упаковка (14)
15,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется через 57 мин
Кропивницкий, просп. Университетский, 2/5
Всего: упаковка (12)
17,30 грн
Аптека
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Закрыто
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 1-А
Всего: упаковка (1)
17,50 грн
Аптека
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Закрыто
Кропивницкий, ул. Габдрахманова, 5
Всего: упаковка (4)
15,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Шевченко Тараса, 36
Всего: упаковка (4)
17,40 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Журливой О., 1
Всего: упаковка (6)
17,50 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Кропивницкий, ул. Короленко, 56
Всего: упаковка (27)
15,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: упаковка (10)
17,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (2)
18,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (1)
17,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 1
Всего: упаковка (1)
18,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 19-А
Всего: упаковка (1)
17,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом