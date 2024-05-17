Альфажин таблетки, №20 - Запорожье (748473) Лекарственный препарат - Цены
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найденоВ других городах:
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Всего: упаковка (2), таблетки (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 104-А
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Всего: таблетки (1)
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Днепр, ул. Вернадского, 17
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (3)
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Днепр, ул. Харьковская, 7
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
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Всего: таблетки (1)
Закрыто Открывается в 09:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
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Кривой Рог, просп. Центральный, 37
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Всего: упаковка (1)
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Харьков, просп. Героев Харькова, 274
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Независимости, 7
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 73
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется через 02 мин
Киев, шоссе Харьковское, 158-К
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется через 02 мин
Бровары, ул. Героев Украины, 9
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется через 02 мин
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется через 02 мин
Бровары, ул. Киевская, 253
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (2), таблетки (1)
Открыто Закроется через 02 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 8
Свк фарм
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Здолбуновская, 7-Г
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется через 02 мин
Киев, ул. Березняковская, 31
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Хоткевича Гната, 10
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется через 02 мин
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 4