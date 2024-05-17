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Альфажин таблетки, №20 - Одесса (748473) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 37
Всего: упаковка (1)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Поля Александра, 104-А
Всего: упаковка (2), таблетки (1)
679,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7
Всего: упаковка (3)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Вернадского, 17
Всего: таблетки (1)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (1)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: таблетки (1)
679,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 34
Всего: упаковка (1)
679,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (5)
769,00 грн
Экспресс фарм
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Открыто Закроется в 21:45
Киев, просп. Глушкова Академика, 13-Б
Всего: упаковка (2)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:45
Киев, просп. Глушкова Академика, 13-Б
Всего: упаковка (2)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:45
Киев, дорога Кольцевая, 1
Всего: упаковка (2)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:50
Киев, ул. Лятошинского, 14
Всего: упаковка (2)
679,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Мариуполя, 4
Всего: упаковка (1)
669,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Голосеевский, 132
Всего: упаковка (2), таблетки (1)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 48
Всего: упаковка (2)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:45
Киев, ул. Рудницкого Степана, 6-А
Всего: упаковка (1)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бажана Николая, 8
Всего: упаковка (2), таблетки (1)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (2)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Науки, 4-А
Всего: упаковка (2)
679,00 грн