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Альфажин таблетки, №20 - Львов (748473) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (3)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (2)
679,00 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 40
Всего: упаковка (2), таблетки (1)
679,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Хмельницкого Богдана, 11
Всего: упаковка (1)
669,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 9-А
Всего: упаковка (1)
679,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, просп. Злуки, 8
Всего: упаковка (2), таблетки (1)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Подлесная, 3
Всего: упаковка (1)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Палладина Академика, 7
Всего: упаковка (2)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 134/1
Всего: упаковка (2)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:30
Киев, ул. Берковецкая, 6
Всего: упаковка (2)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гната Юры, 6-Г
Всего: упаковка (2)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Дзюбы Ивана, 17
Всего: упаковка (2)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, дорога Кольцевая, 1
Всего: упаковка (2)
679,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 34
Всего: упаковка (1)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лятошинского, 14
Всего: упаковка (2)
679,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (5)
769,00 грн
Экспресс фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 13-Б
Всего: упаковка (2)
679,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 13-Б
Всего: упаковка (2)
679,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Мариуполя, 4
Всего: упаковка (1)
669,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 56-А
Всего: упаковка (2)
679,00 грн