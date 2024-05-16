Альфажин таблетки, №20 - Киев (748473) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 61 аптеке
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Киев, пл. Независимости, 2
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Киев, пл. Независимости, 1
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Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
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Киев, ул. Крещатик, 44
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Киев, ул. Бассейная, 15
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Всего: упаковка (2)
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Киев, пл. Львовская, 8-Б
Бажаемо здоровья
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Всего: таблетки (1)
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Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
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Киев, ул. Большая Васильковская, 45
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Киев, перек. Петлюры Симона / Саксаганского, 11/106
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Киев, ул. Петлюры Симона, 13/135
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 66
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Всего: таблетки (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Большая Васильковская / Физкультуры, 57/3
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Жилянская, 107
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 65
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 101
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/37
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Всего: упаковка (2), таблетки (1)
Открыто Закроется в 22:30
Киев, бульв. Михновского Николая, 16-А
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Науки, 1/2