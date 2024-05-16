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APIVITA BEE SUN SAFE СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ГЕЛЬ-КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА SPF-50 50 мл - Киев (756512) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (1)
859,39 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (1)
856,62
Экономия: -53,87 грн
802,75 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
747,30 грн
D.s.
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Закрыто Открывается через 07 мин
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Всего: упаковка (1)
805,20 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 23:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (1)
823,69
Экономия: -8,57 грн
815,12 грн
D.s.
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Закрыто Открывается через 07 мин
Луцк, просп. Воли, 9/16
Всего: упаковка (3)
805,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
865,29
Экономия: -46,89 грн
818,40 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всего: упаковка (2)
805,20 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Ужгород, пл. Шандора Петефи, 13
Всего: упаковка (1)
805,20 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Камень-Каширский, ул. Шевченко, 9-И
Всего: упаковка (4)
719,10 грн
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