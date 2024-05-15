Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМТОНИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВАТОНИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВААралии настойкаЦены в аптеках

Аралии настойка настойка 50 мл флакон, №1 - Днепр (Днепропетровск) (19407) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
74,25
Экономия: -16,55 грн
57,70 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (8)
61,30
Экономия: -2,42 грн
58,88 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
64,62 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (2)
59,05 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
71,68
Экономия: -2,78 грн
68,90 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
64,62 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (1)
103,78 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
Всего: упаковка (1)
64,62 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2)
71,18
Экономия: -13,47 грн
57,71 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
68,09
Экономия: -3,67 грн
64,42 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
68,41
Экономия: -10,67 грн
57,74 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
65,43
Экономия: -2,52 грн
62,91 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
Всего: упаковка (1)
57,79 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (4)
64,62 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
Всего: упаковка (2)
64,62 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 13
Всего: упаковка (2)
71,08 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
68,87
Экономия: -4,41 грн
64,46 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (3)
64,62 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: упаковка (1)
78,23
Экономия: -13,71 грн
64,52 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (1)
65,94
Экономия: -4,83 грн
61,11 грн