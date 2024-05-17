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FERTILOVIT OMEGA-3 капсулы, №90 - Запорожье (748461) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
1088,00
Экономия: -54,40 грн
1033,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 04 мин
Киев, просп. Голосеевский, 58-А
Всего: упаковка (1)
999,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 04 мин
Киев, просп. Науки, 1/2
Всего: упаковка (1)
999,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: капсулы (15)
999,00 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (1)
1067,00
Экономия: -53,35 грн
1013,65 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: упаковка (1)
979,00 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (1)
993,00 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Воскресенский, 24
Всего: упаковка (1)
965,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Деревлянская, 8
Всего: упаковка (1)
1092,50 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом