К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Свк фарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Драгоманова, 6/1 Всего: упаковка (1) 1088,00 Экономия: -54,40 грн 1033,60 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется через 54 мин График работы Киев, просп. Науки, 1/2 Всего: упаковка (1) 999,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Киев, пл. Независимости, 1 Всего: капсулы (15) 999,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется через 54 мин График работы Киев, просп. Голосеевский, 58-А Всего: упаковка (1) 999,00 грн Забронировать

Свк фарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146 Всего: упаковка (1) 1067,00 Экономия: -53,35 грн 1013,65 грн Забронировать

Альго-фарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Княжий Затон, 4 Всего: упаковка (1) 979,00 грн

Альго-фарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б Всего: упаковка (1) 993,00 грн

Альго-фарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Воскресенский, 24 Всего: упаковка (1) 965,00 грн

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Деревлянская, 8 Всего: упаковка (1) 1092,50 грн