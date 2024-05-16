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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ тм CARMEX SPF-15 туба 10 г со вкусом земляники - Киев (778787) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
125,00
Экономия: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (2)
125,00
Экономия: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
125,00
Экономия: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
Всего: упаковка (2)
125,00
Экономия: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (2)
125,00
Экономия: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
Всего: упаковка (3)
125,00
Экономия: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
Всего: упаковка (3)
125,00
Экономия: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Оболонский, 19
Всего: упаковка (4)
125,00
Экономия: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (3)
125,00
Экономия: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, дорога Кольцевая, 1
Всего: упаковка (3)
125,00
Экономия: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гната Юры, 20
Всего: упаковка (2)
125,00
Экономия: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Столичное, 103/3
Всего: упаковка (2)
125,00
Экономия: -3,75 грн
121,25 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Софиевская Борщаговка, ул. Киевская, 36
Всего: упаковка (2)
125,00
Экономия: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Бровары, ул. Киевская, 241
Всего: упаковка (1)
125,00
Экономия: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (4)
125,00
Экономия: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Стоянка, ул. Киевская, 10
Всего: упаковка (1)
125,00
Экономия: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (4)
125,00
Экономия: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
Всего: упаковка (5)
125,00
Экономия: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
Всего: упаковка (5)
125,00
Экономия: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (5)
125,00
Экономия: -3,75 грн
121,25 грн