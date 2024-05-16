Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства по уходу за губамиБАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ тм CARMEXЦены в аптеках

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ тм CARMEX SPF-15 стик 4.25 г со вкусом граната - Киев (778774) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
125,00
Экономия: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (4)
125,00
Экономия: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
Всего: упаковка (2)
125,00
Экономия: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
Всего: упаковка (2)
125,00
Экономия: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Филатова Академика, 7
Всего: упаковка (2)
125,00
Экономия: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (5)
125,00
Экономия: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
Всего: упаковка (4)
125,00
Экономия: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 47
Всего: упаковка (2)
125,00
Экономия: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
Всего: упаковка (2)
125,00
Экономия: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (3)
125,00
Экономия: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Воскресенский, 36
Всего: упаковка (1)
125,00
Экономия: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Оболонский, 19
Всего: упаковка (2)
125,00
Экономия: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 73-А
Всего: упаковка (3)
125,00
Экономия: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Европейского Союза, 58
Всего: упаковка (2)
125,00
Экономия: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 58
Всего: упаковка (3)
125,00
Экономия: -3,75 грн
121,25 грн
Будь здоров
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 33
Всего: упаковка (3)
125,00
Экономия: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 94/1
Всего: упаковка (2)
125,00
Экономия: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Семьи Бунге, 8
Всего: упаковка (3)
125,00
Экономия: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-Б
Всего: упаковка (4)
125,00
Экономия: -3,75 грн
121,25 грн
Будь здоров
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (3)
125,00
Экономия: -3,75 грн
121,25 грн