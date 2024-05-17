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АВЕН СИКАЛЬФАТ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 10 мл - Одесса (764309) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: упаковка (1)
297,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, пер. Семафорный, 4
Всего: упаковка (3)
339,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (2)
303,62 грн
Глория
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, дорога Фонтанская, 15-А
Всего: упаковка (1)
294,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/2
Всего: упаковка (1)
224,40
Экономия: -8,40 грн
216,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
308,90 грн
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (1)
322,90 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (1)
338,55
Экономия: -10,16 грн
328,39 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 33
Всего: упаковка (2)
297,50 грн
Южная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (2)
322,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Вильямса Академика, 93/1
Всего: упаковка (1)
302,23 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (2)
338,55
Экономия: -10,16 грн
328,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (2)
223,52
Экономия: -7,52 грн
216,00 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Высоцкого, 23
Всего: упаковка (1)
230,00 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Океановская, 39-А
Всего: упаковка (1)
307,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Мира, 1/1
Всего: упаковка (1)
251,86 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
Всего: упаковка (1)
276,02 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
Всего: упаковка (2)
287,48 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (2)
284,87 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Южноукраинск, ул. Мира, 9/2
Всего: упаковка (1)
251,86 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
Всего: упаковка (1)
280,80
Экономия: -8,42 грн
272,38 грн