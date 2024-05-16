Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства по уходу за губамиАВЕН СИКАЛЬФАТ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБЦены в аптеках

АВЕН СИКАЛЬФАТ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 10 мл - Львов (764309) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
339,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется через 04 мин
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (2)
339,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 04 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (2)
338,51 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 04 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (1)
308,90 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется через 04 мин
Львов, ул. Стрыйская, 1
Всего: упаковка (1)
339,00 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется через 04 мин
Львов, ул. Железнодорожная, 7
Всего: упаковка (1)
300,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
Всего: упаковка (2)
339,00 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (1)
338,55
Экономия: -10,16 грн
328,39 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 04 мин
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
Всего: упаковка (1)
308,90 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется через 04 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (1)
269,74
Экономия: -9,02 грн
260,72 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (1)
338,55
Экономия: -10,16 грн
328,39 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 04 мин
Львов, ул. Линкольна, 29
Всего: упаковка (1)
308,90 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 04 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Всего: упаковка (1)
338,51 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется через 04 мин
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (1)
338,55
Экономия: -10,16 грн
328,39 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется через 04 мин
Львов, ул. Княгини Ольги, 65
Всего: упаковка (1)
339,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется через 04 мин
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (2)
254,07
Экономия: -16,47 грн
237,60 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (1)
248,36
Экономия: -10,76 грн
237,60 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется через 04 мин
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (2)
339,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 04 мин
Львов, ул. Стрыйская, 45-Ж
Всего: упаковка (1)
322,47 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Научная, 35-А
Всего: упаковка (1)
338,55
Экономия: -10,16 грн
328,39 грн