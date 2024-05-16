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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ серии "Dr.SANTE" 3.6 г с маслом ши - Киев (702413) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А
Всего: упаковка (2)
57,81
Экономия: -3,44 грн
54,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 2/2-Б
Всего: упаковка (1)
61,53
Экономия: -8,29 грн
53,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 18
Всего: упаковка (2)
57,20
Экономия: -2,83 грн
54,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
Всего: упаковка (2)
62,18
Экономия: -6,47 грн
55,71 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 75
Всего: упаковка (1)
65,68
Экономия: -11,77 грн
53,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Пирогова, 111-А
Всего: упаковка (1)
57,13
Экономия: -2,76 грн
54,37 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
Всего: упаковка (1)
56,75
Экономия: -2,38 грн
54,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кропивницкий, ул. Жадова Генерала, 28
Всего: упаковка (1)
65,37
Экономия: -11,46 грн
53,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-Г
Всего: упаковка (3)
60,46
Экономия: -6,48 грн
53,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 16-П
Всего: упаковка (2)
60,19
Экономия: -6,82 грн
53,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Гожулянская, 26
Всего: упаковка (1)
62,14
Экономия: -8,59 грн
53,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 49
Всего: упаковка (1)
62,88
Экономия: -5,38 грн
57,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Паустовского, 6
Всего: упаковка (1)
56,27
Экономия: -1,90 грн
54,37 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 139
Всего: упаковка (1)
56,51
Экономия: -2,14 грн
54,37 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 7-В
Всего: упаковка (2)
56,91
Экономия: -2,54 грн
54,37 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (1)
60,21
Экономия: -6,97 грн
53,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
56,33
Экономия: -1,96 грн
54,37 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом