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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 4.5 г с алоэ - Запорожье (644886) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
Всего: упаковка (1)
38,61
Экономия: -2,58 грн
36,03 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 98
Всего: упаковка (2)
39,80
Экономия: -7,41 грн
32,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
Всего: упаковка (1)
35,44
Экономия: -2,29 грн
33,15 грн
В других городах:
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (2)
35,06
Экономия: -2,76 грн
32,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Павлоградская, 48
Всего: упаковка (3)
36,43
Экономия: -4,06 грн
32,37 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 139
Всего: упаковка (1)
45,93
Экономия: -7,69 грн
38,24 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 42/1
Всего: упаковка (5)
39,92
Экономия: -2,22 грн
37,70 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Стальского, 24
Всего: упаковка (2)
40,30
Экономия: -9,78 грн
30,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вараш, ул. Энергетиков, 10
Всего: упаковка (1)
34,40
Экономия: -3,28 грн
31,12 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (1)
38,69
Экономия: -5,10 грн
33,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (1)
36,70
Экономия: -4,87 грн
31,83 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Красноград, м-н 3-й, 13
Всего: упаковка (1)
38,50 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Бедного Александра, 7-А
Всего: упаковка (1)
40,00 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Кропивницкий, ул. Коваленко Юрия, 2-А
Всего: упаковка (2)
40,00 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, просп. Гагарина, 178
Всего: упаковка (2)
38,50 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Байрона, 9
Всего: упаковка (2)
38,50 грн
Класна аптека
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Открыто Круглосуточно
Харьков, просп. Байрона, 136/8
Всего: упаковка (2)
38,50 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 29
Всего: упаковка (1)
38,50 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 147
Всего: упаковка (1)
38,50 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 8
Всего: упаковка (1)
38,50 грн