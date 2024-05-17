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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 4.5 г с алоэ - Львов (644886) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (1)
35,71
Экономия: -3,88 грн
31,83 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (1)
40,05
Экономия: -6,46 грн
33,59 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вараш, ул. Энергетиков, 10
Всего: упаковка (1)
35,19
Экономия: -4,07 грн
31,12 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 42/1
Всего: упаковка (5)
39,92
Экономия: -2,22 грн
37,70 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Стальского, 24
Всего: упаковка (2)
40,30
Экономия: -9,78 грн
30,52 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 139
Всего: упаковка (1)
45,37
Экономия: -7,13 грн
38,24 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (2)
35,74
Экономия: -3,44 грн
32,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
Всего: упаковка (1)
34,85
Экономия: -1,70 грн
33,15 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
Всего: упаковка (1)
42,33
Экономия: -1,29 грн
41,04 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 98
Всего: упаковка (2)
40,15
Экономия: -7,76 грн
32,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Павлоградская, 48
Всего: упаковка (3)
36,39
Экономия: -4,02 грн
32,37 грн
Аптека семейная
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Швабская, 37-А
Всего: упаковка (1)
37,00 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, наб. Славянская, 21-А
Всего: упаковка (1)
37,00 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Хиры Александра, 9
Всего: упаковка (1)
38,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Коростень, ул. Грушевского, 36
Всего: упаковка (9)
39,80 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Кропивницкий, ул. Коваленко Юрия, 2-А
Всего: упаковка (2)
40,00 грн
Полимед
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 2
Всего: упаковка (1)
36,60 грн
Полимед
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Высоцкого, 23
Всего: упаковка (1)
36,60 грн
Полимед
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Балковская, 28
Всего: упаковка (1)
36,60 грн
Полимед
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, просп. Адмиральский, 1
Всего: упаковка (1)
36,60 грн