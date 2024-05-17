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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 4.5 г гигиенический - Львов (644884) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (1)
32,95
Экономия: -4,37 грн
28,58 грн
В других городах:
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 35
Всего: упаковка (2)
34,11
Экономия: -6,52 грн
27,59 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 15
Всего: упаковка (5)
36,80
Экономия: -5,38 грн
31,42 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (2)
41,10
Экономия: -9,94 грн
31,16 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
Всего: упаковка (1)
31,75
Экономия: -2,59 грн
29,16 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (1)
32,33
Экономия: -3,11 грн
29,22 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Змиев, ул. Лиманская, 21
Всего: упаковка (5)
33,05
Экономия: -3,19 грн
29,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Павлоградская, 48
Всего: упаковка (3)
32,89
Экономия: -3,67 грн
29,22 грн
Аптека семейная
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Швабская, 37-А
Всего: упаковка (4)
28,50 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Хиры Александра, 9
Всего: упаковка (3)
28,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Коростень, ул. Грушевского, 36
Всего: упаковка (8)
36,70 грн
Полимед
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 2
Всего: упаковка (1)
29,63 грн
Полимед
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Высоцкого, 23
Всего: упаковка (1)
29,63 грн
Полимед
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Балковская, 28
Всего: упаковка (1)
29,63 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Бедного Александра, 7-А
Всего: упаковка (2)
31,50 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Полтавская, 62-А
Всего: упаковка (1)
31,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Красноград, м-н 3-й, 13
Всего: упаковка (1)
31,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, м-н 3-й, 31-А
Всего: упаковка (1)
31,50 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Новая Водолага, ул. Кооперативная, 2
Всего: упаковка (2)
31,50 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 17
Всего: упаковка (1)
28,00 грн