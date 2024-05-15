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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 4.5 г гигиенический - Днепр (Днепропетровск) (644884) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (1)
32,81
Экономия: -3,59 грн
29,22 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Павлоградская, 48
Всего: упаковка (3)
33,79
Экономия: -4,57 грн
29,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Змиев, ул. Лиманская, 21
Всего: упаковка (5)
32,25
Экономия: -2,39 грн
29,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
Всего: упаковка (1)
30,94
Экономия: -1,78 грн
29,16 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (2)
41,10
Экономия: -9,94 грн
31,16 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Ревуцкого, 15
Всего: упаковка (5)
36,80
Экономия: -5,38 грн
31,42 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
Всего: упаковка (1)
33,29
Экономия: -4,87 грн
28,42 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 35
Всего: упаковка (2)
34,11
Экономия: -6,28 грн
27,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (1)
33,76
Экономия: -5,17 грн
28,59 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Красноград, ул. Полтавская, 62-А
Всего: упаковка (1)
31,50 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Красноград, м-н 3-й, 13
Всего: упаковка (1)
31,50 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Красноград, м-н 3-й, 31-А
Всего: упаковка (1)
31,50 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Бедного Александра, 7-А
Всего: упаковка (2)
31,50 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Новая Водолага, ул. Кооперативная, 2
Всего: упаковка (2)
31,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Шелудьковка, ул. Дружбы, 92
Всего: упаковка (5)
38,50 грн
Астарта
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Золочевская, 17
Всего: упаковка (1)
28,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Харьков, просп. Гагарина, 178
Всего: упаковка (3)
31,50 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Байрона, 9
Всего: упаковка (2)
31,50 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 152/1
Всего: упаковка (1)
31,50 грн
Класна аптека
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Открыто Круглосуточно
Харьков, просп. Байрона, 136/8
Всего: упаковка (1)
31,50 грн