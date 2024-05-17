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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 6 мл Гиалуроновая кислота - Львов (440220) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (1)
41,71
Экономия: -3,45 грн
38,26 грн
В других городах:
Социальная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (2)
54,40 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Славута, ул. Казацкая, 2
Всего: упаковка (1)
51,50
Экономия: -1,54 грн
49,96 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
Всего: упаковка (1)
43,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Фастов, ул. Соборная, 65
Всего: упаковка (1)
44,40
Экономия: -3,39 грн
41,01 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Софиевская Борщаговка, ул. Мира, 40
Всего: упаковка (1)
47,03
Экономия: -4,64 грн
42,39 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Кирилловская, 116-А
Всего: упаковка (1)
68,70
Экономия: -16,68 грн
52,02 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (1)
69,50
Экономия: -16,90 грн
52,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 35
Всего: упаковка (1)
45,32
Экономия: -6,42 грн
38,90 грн
Арианна
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 1
Всего: упаковка (1)
58,40 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (1)
58,40 грн
Вузовская
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (2)
58,40 грн
Анкор
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Закрыто Открывается в 08:00
Лиманка, ул. Жемчужная, 11
Всего: упаковка (1)
58,50 грн
Ангелика
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
58,40 грн
Лазурная
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Лазурная, 3/2-Н
Всего: упаковка (2)
58,40 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Всего: упаковка (2)
47,95
Экономия: -4,17 грн
43,78 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10
Всего: упаковка (1)
47,02
Экономия: -2,83 грн
44,19 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: упаковка (1)
47,47
Экономия: -4,00 грн
43,47 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
51,84
Экономия: -6,84 грн
45,00 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 28
Всего: упаковка (1)
51,01
Экономия: -5,64 грн
45,37 грн