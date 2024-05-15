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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 6 мл Гиалуроновая кислота - Днепр (Днепропетровск) (440220) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
51,18
Экономия: -6,18 грн
45,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10
Всего: упаковка (1)
47,85
Экономия: -3,66 грн
44,19 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 106
Всего: упаковка (1)
50,09
Экономия: -4,70 грн
45,39 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: упаковка (1)
46,26
Экономия: -2,79 грн
43,47 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (1)
52,85
Экономия: -6,94 грн
45,91 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
Всего: упаковка (1)
49,16
Экономия: -5,27 грн
43,89 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (1)
53,88
Экономия: -6,65 грн
47,23 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 28
Всего: упаковка (1)
51,67
Экономия: -6,30 грн
45,37 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 17
Всего: упаковка (1)
50,75
Экономия: -5,34 грн
45,41 грн
В других городах:
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Всего: упаковка (2)
47,09
Экономия: -3,31 грн
43,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 35
Всего: упаковка (1)
46,29
Экономия: -7,39 грн
38,90 грн
Арианна
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 1
Всего: упаковка (1)
58,40 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (1)
69,50
Экономия: -16,90 грн
52,60 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (1)
58,40 грн
Вузовская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (2)
58,40 грн
Ангелика
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
58,40 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Кирилловская, 116-А
Всего: упаковка (1)
68,70
Экономия: -16,68 грн
52,02 грн
Анкор
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Открыто Закроется в 20:00
Лиманка, ул. Жемчужная, 11
Всего: упаковка (2)
58,50 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, ул. Мира, 40
Всего: упаковка (1)
45,94
Экономия: -3,55 грн
42,39 грн
Лазурная
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, ул. Лазурная, 3/2-Н
Всего: упаковка (2)
58,40 грн