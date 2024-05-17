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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 6 мл Антигерпес - Львов (440219) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Куликов, пл. Независимости, 6-А
Всего: упаковка (1)
73,00
Экономия: -32,63 грн
40,37 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 9-М
Всего: упаковка (1)
53,50
Экономия: -13,13 грн
40,37 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Грушевского Михаила, 65
Всего: упаковка (1)
52,18
Экономия: -4,92 грн
47,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вараш, ул. Энергетиков, 10
Всего: упаковка (1)
48,30
Экономия: -5,53 грн
42,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Бердичев, ул. Житомирская, 18
Всего: упаковка (1)
53,02
Экономия: -5,81 грн
47,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 27
Всего: упаковка (2)
51,60
Экономия: -4,36 грн
47,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Боярка, ул. Крещатик, 4-А
Всего: упаковка (1)
51,35
Экономия: -4,24 грн
47,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
Всего: упаковка (3)
54,65
Экономия: -7,59 грн
47,06 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 101
Всего: упаковка (1)
48,90 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
61,80
Экономия: -14,99 грн
46,81 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 42/1
Всего: упаковка (1)
48,50
Экономия: -5,44 грн
43,06 грн
Аптека акс социальная
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Подольск, просп. Победы, 23
Всего: упаковка (3)
48,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 6
Всего: упаковка (1)
52,57
Экономия: -5,80 грн
46,77 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (1)
62,50
Экономия: -15,18 грн
47,32 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Бородино, ул. Лесная, 9-А
Всего: упаковка (3)
51,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 07:00
Тарутино, ул. Центральная, 61-З
Всего: упаковка (3)
52,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
Всего: упаковка (3)
41,86
Экономия: -2,30 грн
39,56 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 96
Всего: упаковка (1)
48,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Утконосовка, ул. Мира, 29
Всего: упаковка (1)
51,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Иличанка, ул. Школьная, 43
Всего: упаковка (5)
51,80 грн