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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 6 мл Антигерпес - Харьков (440219) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
48,34
Экономия: -5,47 грн
42,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 23/1
Всего: упаковка (1)
51,27
Экономия: -8,38 грн
42,89 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 81
Всего: упаковка (1)
51,99
Экономия: -9,05 грн
42,94 грн
В других городах:
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (2)
52,90
Экономия: -5,73 грн
47,17 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 5
Всего: упаковка (1)
54,82
Экономия: -6,97 грн
47,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Республиканская, 61-Б
Всего: упаковка (1)
50,68
Экономия: -3,59 грн
47,09 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
59,00
Экономия: -11,00 грн
48,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
Всего: упаковка (3)
40,80
Экономия: -1,24 грн
39,56 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (1)
62,50
Экономия: -15,18 грн
47,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 6
Всего: упаковка (1)
54,07
Экономия: -7,30 грн
46,77 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 42/1
Всего: упаковка (1)
48,50
Экономия: -5,44 грн
43,06 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
61,80
Экономия: -14,99 грн
46,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
Всего: упаковка (3)
54,43
Экономия: -7,37 грн
47,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Боярка, ул. Крещатик, 4-А
Всего: упаковка (1)
51,87
Экономия: -4,76 грн
47,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 27
Всего: упаковка (2)
51,16
Экономия: -3,92 грн
47,24 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Коблево, ул. Одесская, 2/4
Всего: упаковка (2)
51,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
Всего: упаковка (4)
48,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (1)
49,30 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Южное, просп. Мира, 13/5
Всего: упаковка (1)
48,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Южное, ул. Новобилярская, 22/1-Б
Всего: упаковка (5)
49,30 грн