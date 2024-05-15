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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 6 мл Антигерпес - Днепр (Днепропетровск) (440219) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (2)
52,90
Экономия: -5,73 грн
47,17 грн
В других городах:
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
59,00
Экономия: -11,00 грн
48,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Республиканская, 61-Б
Всего: упаковка (1)
50,68
Экономия: -3,59 грн
47,09 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 5
Всего: упаковка (1)
54,82
Экономия: -6,97 грн
47,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 23/1
Всего: упаковка (1)
51,27
Экономия: -8,38 грн
42,89 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Александровский, 81
Всего: упаковка (1)
51,99
Экономия: -9,05 грн
42,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
48,34
Экономия: -5,47 грн
42,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
Всего: упаковка (3)
40,80
Экономия: -1,24 грн
39,56 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Коблево, ул. Одесская, 2/4
Всего: упаковка (2)
51,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (1)
49,30 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
Всего: упаковка (4)
48,90 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Южное, просп. Мира, 13/5
Всего: упаковка (1)
48,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Южное, ул. Новобилярская, 22/1-Б
Всего: упаковка (5)
49,30 грн
Аптека enter
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Открыто Закроется в 19:00
Фонтанка, ул. Греческая, 2
Всего: упаковка (1)
51,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Иличанка, ул. Школьная, 43
Всего: упаковка (5)
51,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 128
Всего: упаковка (2)
48,50 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 159
Всего: упаковка (2)
48,50 грн
Аптека enter
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Открыто Закроется в 19:00
Крыжановка, ул. Бочарова Генерала, 62
Всего: упаковка (1)
51,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Крыжановка, ул. Бочарова Генерала, 62
Всего: упаковка (1)
51,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется через 44 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 133
Всего: упаковка (1)
48,50 грн