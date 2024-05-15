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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 6 мл Питательный - Днепр (Днепропетровск) (440218) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (4)
38,13
Экономия: -4,17 грн
33,96 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
Всего: упаковка (1)
36,72
Экономия: -2,08 грн
34,64 грн
Медпрепараты
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Открыто Закроется в 19:00
Николаев, ул. Декабристов, 16
Всего: упаковка (1)
38,95
Экономия: -4,02 грн
34,93 грн
Арианна
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 1
Всего: упаковка (1)
51,60 грн
Венера
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Армейская, 8
Всего: упаковка (1)
51,60 грн
Виталина
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 31
Всего: упаковка (1)
51,60 грн
Роза
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (1)
51,60 грн
Ангелика
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
51,60 грн
Валенсия
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, ул. Спортивная, 6
Всего: упаковка (1)
51,60 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется через 45 мин
Чигирин, ул. Хмельницкого Богдана, 75
Всего: упаковка (3)
52,40 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 398
Всего: упаковка (1)
43,80 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Героев Днепра, 6
Всего: упаковка (1)
56,40 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:30
Черкассы, бульв. Шевченко, 325
Всего: упаковка (2)
43,80 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 274/1
Всего: упаковка (1)
52,40 грн
Гала аптека
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Открыто Круглосуточно
Черкассы, бульв. Шевченко, 205
Всего: упаковка (1)
52,40 грн
Гала аптека
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Открыто Круглосуточно
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
Всего: упаковка (1)
52,40 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 19:30
Черкассы, ул. Телиги Елены, 1
Всего: упаковка (2)
43,80 грн
Будем здоровы вместе
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, просп. Независимости, 79
Всего: упаковка (1)
52,40 грн
Будем здоровы вместе
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Открыто Закроется в 22:00
Николаев, просп. Центральный, 161/1
Всего: упаковка (2)
56,40 грн
Будем здоровы вместе
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, пер. Корабелов, 2-И
Всего: упаковка (1)
56,40 грн