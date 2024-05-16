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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 6 мл мужской - Киев (372542) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, просп. Науки, 42/1
Всего: упаковка (3)
40,84
Экономия: -3,18 грн
37,66 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
Всего: упаковка (2)
35,00 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 25
Всего: упаковка (1)
38,67
Экономия: -2,85 грн
35,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 14
Всего: упаковка (1)
35,82
Экономия: -1,51 грн
34,31 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 11
Всего: упаковка (1)
34,83
Экономия: -1,03 грн
33,80 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 39
Всего: упаковка (3)
32,22
Экономия: -3,92 грн
28,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
38,94
Экономия: -3,08 грн
35,86 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (1)
28,13
Экономия: -1,37 грн
26,76 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 106
Всего: упаковка (4)
39,67
Экономия: -3,80 грн
35,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: упаковка (1)
31,62
Экономия: -2,15 грн
29,47 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Коблево, ул. Одесская, 2/4
Всего: упаковка (1)
39,40 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
Всего: упаковка (3)
37,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Южное, ул. Новобилярская, 22/1-Б
Всего: упаковка (1)
33,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (6)
37,10 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Южное, просп. Мира, 13/5
Всего: упаковка (3)
37,20 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Иличанка, ул. Школьная, 43
Всего: упаковка (1)
35,50 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 159
Всего: упаковка (3)
37,20 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 128
Всего: упаковка (4)
37,20 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30
Всего: упаковка (5)
37,20 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
37,20 грн