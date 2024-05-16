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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 6 мл банан - Харьков (314937) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 81
Всего: упаковка (2)
39,49
Экономия: -6,91 грн
32,58 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Павлоградская, 48
Всего: упаковка (2)
36,01
Экономия: -4,83 грн
31,18 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (5)
32,32
Экономия: -3,53 грн
28,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Соловьяненко Анатолия, 16
Всего: упаковка (1)
35,14
Экономия: -5,56 грн
29,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 27
Всего: упаковка (2)
32,83
Экономия: -2,54 грн
30,29 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Христиновка, ул. Черновола Вячеслава, 9
Всего: упаковка (1)
31,98
Экономия: -2,11 грн
29,87 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (2)
37,10 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Южное, ул. Новобилярская, 22/1-Б
Всего: упаковка (3)
37,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Покровская, 63
Всего: упаковка (1)
35,44
Экономия: -5,83 грн
29,61 грн
Аптека акс социальная
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Подольск, просп. Победы, 23
Всего: упаковка (2)
37,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 101
Всего: упаковка (3)
37,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Иличанка, ул. Школьная, 43
Всего: упаковка (5)
39,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 159
Всего: упаковка (3)
37,20 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 09:00
Фонтанка, ул. Греческая, 2
Всего: упаковка (1)
39,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
37,10 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (1)
37,10 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30
Всего: упаковка (3)
37,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 98
Всего: упаковка (1)
37,10 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 73
Всего: упаковка (1)
37,60 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 68
Всего: упаковка (4)
37,20 грн